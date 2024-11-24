مجموعة «تدوير» تدعم مهرجان الشيخ زايد 2024

تشارك مجموعة «تدوير» كشريك استراتيجي ومستدام في مهرجان الشيخ زايد، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 28 فبراير 2025. وتأتي مشاركة المجموعة من منطلق حرصها على إنجاح مهرجان الشيخ زايد الذي يسلط الضوء على تراثنا الثقافي الغني، ويعمل كمنصة أساسية لتعزيز وتشجيع تبني مبادرات الاستدامة.

وبالإضافة إلى دعمها الاستراتيجي للمهرجان، تقوم مجموعة «تدوير» أيضاً بتقديم خدمات شاملة لجمع النفايات ونقلها، مستخدمة أحدث المعدات لتوفير بيئة نظيفة للمهرجان طوال أيام الفعالية. وتشمل هذه المبادرة وضع أكثر من 300 حاوية نفايات، بالإضافة إلى توفير خدمات الكنس والتنظيف اليدوية والآلية.

وتؤكد مجموعة «تدوير» من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة وزيادة الوعي البيئي خلال هذه الفعالية ذات الأهمية الثقافية. كما تسعى المجموعة إلى تغيير نظرة المجتمع للنفايات واعتبارها كأحد الموارد القيمة، إضافة إلى تشجيع زوار المهرجان على تبني ممارسات فعالة في إعادة التدوير، والسعي نحو تحقيق مستقبل ذي بيئة أنظف وأكثر استدامة.

عيد الاتحاد

ومواصلةً منها في تعزيز مشاركتها المجتمعية، تستعد مجموعة «تدوير» للمشاركة في الاحتفال بعيد الاتحاد من خلال إشراك أفراد المجتمع في مواضيع تتعلق بالاستدامة عبر القيام بتجارب تعليمية وتفاعلية. ويخطط فريق عمل المشاركة المجتمعية في المجموعة للقيام بزيارات إلى 14 مدرسة في إمارات الدولة السبع لتوعيتهم حول أهمية الحد من النفايات وإعادة التدوير، وتبني عقلية الاستدامة في كل ما يقومون به.

وخلال هذه الزيارات، سيلتقي فريق المشاركة المجتمعية بالطلبة من المرحلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 أو 15 سنة، وإشراكهم في عدد من ورش العمل، مستهدفين أكثر من 100 طالب وطالبة في كل ورشة عمل للحديث عن أهمية الاستدامة في حياتنا، وتشجيعهم على تبني المبادئ الثلاثة في الاستدامة، وهي تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. كما سيشارك طلبة المدارس في نشاطات فنية للتعبير عن مواضيع الاستدامة والهوية الوطنية لعرضها لاحقاً في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتسعى مجموعة تدوير من خلال زياراتها المدرسية أيضاً إلى إشراك عائلات الطلبة وموظفي المدارس وبقية أفراد المجتمع في كل إمارة.