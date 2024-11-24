المشاركة المجتمعية: تعزيز الوعي البيئي وتبني عقلية الاستدامة بين أفراد المجتمع

شهدت مجموعة «تدوير» خلال شهر أكتوبر الماضي العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة التي ساهمت في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة؛ بهدف تعزيز وعيهم البيئي، وتبني مفهوم الاستدامة في كل ما يقومون به. وكان من أبرز هذه الفعاليات المجتمعية المشاركة في مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي ركز على استعراض بعض ملامح الثقافة المحلية والتفاعل مع الجمهور، وتعزيز الاستدامة الزراعية، حيث تأتي هذه المشاركة كخطوة جديدة تساهم بها المجموعة في تعزيز التزامها بالتواصل مع الجمهور لتثقيفه بشأن الإدارة المسؤولة للنفايات، واستخلاص قيمتها والأهمية الاقتصادية والبيئية التي تنطوي عليها إعادة التدوير.

كما تم تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة تبني عقلية تشجع على الاستدامة لدى الجمهور، وذلك من خلال تنظيمها ورش العمل وعروضاً حول موضوع الإدارة المسؤولة للنفايات، وضرورة الالتزام بالمبادئ الثلاثة للاستدامة، وهي تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. وفضلاً عن ذلك، قام فريق المشاركة المجتمعية في المجموعة بتنظيم ورشة عمل مخصصة لأصحاب المزارع في منطقة الظفرة، بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم، وذلك بهدف توعيتهم بالأفكار الرئيسية حول الحلول المستدامة للتخلص من النفايات الزراعية.

«مدينتي أجمل»

من جهة أخرى، نظمت مجموعة تدوير فعالية «مدينتي أجمل»، وذلك في حديقة شخبوط، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، حيث شارك العديد من أفراد المجتمع المحلي في تنظيف الحديقة إيماناً منهم بأهمية بمسؤوليتهم تجاه حماية البيئة، كما استمتعوا بالمعارض التفاعلية التي أقيمت خلال الفعالية. وشاركت المجموعة كذلك، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في منتدى تحسين نوعية الحياة الأسرية الذي يعتبر أحد التجمعات المجتمعية التي تركز على تعزيز رفاه الأسر وسلامتهم، حيث دارت المناقشات حول الصحة والتعليم والاستدامة البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت المجموعة جلسة تعريفية للمشاركين حول الممارسات المستدامة في الحد من النفايات وإعادة التدوير، وذلك في مكتب ممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي وجامعة العين. كما قامت بزيارة إلى أكثر من 13 مدرسة في أبوظبي والعين والظفرة لتوعية الطلاب حول أهمية الالتزام بمبادئ الاستدامة الثلاثة، وما لذلك من أهمية في غرس هذه المبادئ في عقول الشباب الصغار في هذه السن المبكرة ليتحول المجتمع تدريجياً إلى مجتمع صحي ومستدام.

وتستعد مجموعة تدوير قريباً للمشاركة في مهرجان «تلال سويحان» وفعالية «بينك بولو» الخيرية. وتهدف هاتان الفعاليتان إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للمجموعة ومواصلة دورها في تعزيز الوعي البيئي وعقلية الاستدامة بين أفراد المجتمع.