شرطة رأس الخيمة تنظم "فرحة وطن" في عيد الاتحاد الـ53

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برنامج فعاليات مُبادرة "فرحة وطن"، وذلك ضمن احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ53.

وقال العقيد حمد عبد الله العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق المُبادرة هو إسعاد مجتمع الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار في أجواء يحفها الأمن والأمان، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، تعبيراً عن الفخر والولاء والانتماء للوطن وتجديد العهد بالمواطنة الإيجابية، فضلاً عن تعزيز التواصل وتحقيق الاندماج والتناغم بين الشرطة وأفراد المجتمع في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأضاف أن الفعالية تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية، مثل عروض فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، والقاء قصائد وطنية، وفقرة وسم أفضل صورة للفعالية تعبر عن الفرحة الوطنية، والتي سيتم من خلالها اختيار الصورة الأكثر تأثيراً وطنياً وتكريم الفائز، بالإضافة إلى فقرة مسابقات ثقافية التي تضمنت تقديم العديد من الجوائز من الرعاة الرسميين للمبادرة.