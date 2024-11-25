شخبوط الطبية تجري 500 عملية جراحية بمساعدة الروبوت

بلغ عدد العمليات الجراحية الناجحة التي أجرتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمساعدة الروبوت، منذ إطلاق برنامجها للجراحة الروبوتية في عام 2020، 500 عملية، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية الروبوتية للعام الجاري أكثر من 200 عملية حتى الآن.



ويشير الارتفاع الكبير في العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت إلى زيادة ثقة وقبول المرضى لهذه الطريقة الحديثة، حيث تم إجراء أكثر من 12 مليون عملية جراحية في جميع أنحاء العالم باستخدام الأنظمة الروبوتية.



وقال الدكتور سالم الحارثي، استشاري ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن الجراحة بمساعدة الروبوت تتيح إجراء عمليات جراحية مُعقدة للغاية مع دقة وتحكم استثنائيين، حيث يُعدُّ التطور الكبير في برنامج العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت في "المدينة" دليلاً واضحاً على التزام فريقها بالتدريب المستمر والتقدم التكنولوجي لمواصلة ريادتها في مجال الابتكار الجراحي.



وأضاف أن العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت تتميز مقارنة بالجراحة التقليدية، بالعديد من المزايا المهمة، مثل السرعة في الشفاء وإمكانية الخروج في نفس اليوم وتقليل فقدان الدم وتقليل الحاجة إلى عمليات نقل الدم، وأن هذه الطريقة الجراحية الحديثة مفيدة بشكل خاص للمرضى ذوي المخاطر العالية، لأنها توفر دقة فائقة وتقلل بشكل كبير من الصدمة الجراحية.



وتقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية لكادرها الطبي تدريباً سنوياً لمواكبة أحدث التقنيات في العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت، مع التزامها بتوفير فرص استكشاف التقنيات الجديدة من أجل تعزيز تجربة المريض بشكل دائم.



من جهته قال الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت تحقق نقلة نوعية في الرعاية الصحية في "المدينة" وفي جميع أنحاء العالم، وأن الزيادة الكبيرة في العمليات الجراحية الروبوتية والتركيز المتواصل على التحسين والتعلم المستمر، يؤكد تصميم "شخبوط الطبية|" على وضع معايير جديدة في التميز بالعمليات الجراحية.



وأضاف: "من خلال تعزيز الرعاية الصحية للمرضى عبر الاستفادة من التطورات التكنولوجية، فإننا ندمج الممارسات المبتكرة في عملياتنا اليومية لتحقيق تحسينات جوهرية في حياة مرضانا".