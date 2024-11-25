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محمد بن راشد: افتتحنا دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

محمد بن راشد: افتتحنا دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات
25 نوفمبر 2024 15:36

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحنا اليوم دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، نيابة عن أخي رئيس الدولة، حفظه الله.. رسالتنا لجميع الأعضاء تمثيل شعب الإمارات.. ودعم عمل حكومة الإمارات.. والعمل ضمن الفريق الواحد.. فريق الإمارات لخدمة شعبها وبناء مستقبلها. تمنياتنا للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
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