الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى البحرين

خالد بن محمد بن زايد
25 نوفمبر 2024 16:08

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة ولي عهد البحرين.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
«الهلال» يدشن حملة المساعدات الشتوية للحد من تداعيات البرد

ويبحث سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
البحرين
الإمارات
آخر الأخبار
قوارب بالبحر الأحمر في مصر ( أرشيفية)
الأخبار العالمية
العثور على 28 شخصاً بعد غرق مركب بمنطقة مرسى علم المصرية
اليوم 17:32
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
اليوم 17:20
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:18
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
اليوم 17:17
فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
الرياضة
فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©