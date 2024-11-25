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نهيان بن مبارك يستقبل وفد لجنة صداقة الاتحاد البرلماني مع دول الخليج

نهيان بن مبارك يستقبل وفد لجنة صداقة الاتحاد البرلماني مع دول الخليج
25 نوفمبر 2024 16:17

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالعاصمة أبوظبي، اليوم، وفداً من لجنة الصداقة الثنائية بالاتحاد البرلماني الدولي مع دول الخليج، برئاسة رئيس لجنة الصداقة الثنائية، عضو مجلس النواب الإيطالي سعادة سلفاتوري كياتا والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما لدعم الاستقرار والتعايش السلمي بين دول وشعوب العالم.

ورحب معاليه بأعضاء لجنة الصداقة الثنائية بالاتحاد البرلماني الدولي مع دول الخليج، مؤكداً أن القيم الإنسانية التي ترتكز عليها اللجنة يمكن أن تكون واحدة من أهم السبل إلى الاستقرار العالمي والإقليمي، معبراً عن دعم الإمارات لجهود اللجنة في كافة المجالات التي تعمل فيها.

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وقال معاليه: إن لجنة الصداقة بالبرلمان الدولي يقع عليها دور كبير في تقريب وجهات النظر والبحث عن المشتركات لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون البناء وتعزيز السلام والأمن الدوليين، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة في هذا المجال بقيادة سعادة عضو مجلس النواب الإيطالي سلفاتوري كياتا.


ومن جانبه عبر رئيس لجنة الصداقة الثنائية، عضو مجلس النواب الإيطالي سعادة سلفاتوري كياتا عن سعادته البالغة بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك باعتباره أحد أهم الشخصيات العالمية في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً للغاية وتطرق للعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بجهود الإمارات في دعم التعايش السلمي والاستقرار في المنطقة والعالم. 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الإمارات
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