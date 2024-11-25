الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهلال» يدشن حملة المساعدات الشتوية للحد من تداعيات البرد

«الهلال» يدشن حملة المساعدات الشتوية للحد من تداعيات البرد
25 نوفمبر 2024 17:08

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة المساعدات الشتوية التي يستفيد منها 250 ألف شخص حول العالم، وذلك للحد من تداعيات برودة الطقس، خاصة في الدول المستضيفة للاجئين.

وتتضمن الحملة توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية والصحية، والملابس الشتوية وأجهزة ومواد التدفئة والبطانيات، ومستلزمات الأطفال ومواد الإيواء الأخرى.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
نهيان بن مبارك يستقبل وفد لجنة صداقة الاتحاد البرلماني مع دول الخليج

وقال راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن «الهيئة» درجت على تنفيذ برنامج المساعدات الشتوية، لتخفيف معاناة الشرائح الضعيفة في الدول التي تشتهر ببرودة طقسها وتقلباته في هذه الشهور من السنة، إلى جانب اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، الذين يواجهون الظروف الطبيعية القاسية، ما يؤثر على أوضاعهم الصحية، خاصة الأطفال وكبار السن، وجدد التزام «الهيئة» بتعزيز جهودها الإنسانية لصالح المتأثرين من الأحوال المناخية في عشرات الدول حول العالم. وأضاف المنصوري «يعتبر الغذاء الحصن الواقي للمتأثرين من تداعيات فصل الشتاء خاصة الصحية منها، لذلك توليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة»، مشدداً على أن ما تقوم به «الهيئة» من جهود في هذا الصدد هو واجب عليها من منطلقات إنسانية، لافتاً إلى أن برنامج المساعدات الشتوية سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء من خلال عدد من المراحل التي من المقرر أن تلبي احتياجات عدد كبير من المستفيدين في الدول المستهدفة.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
آخر الأخبار
قوارب بالبحر الأحمر في مصر ( أرشيفية)
الأخبار العالمية
العثور على 28 شخصاً بعد غرق مركب بمنطقة مرسى علم المصرية
اليوم 17:32
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
اليوم 17:20
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:18
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
اليوم 17:17
فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
الرياضة
فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©