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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
25 نوفمبر 2024 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:28والمد الثاني عند الساعة 21:53
والجزر الأول عند الساعة 17:09والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

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وفي بحر عمان خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:35 والمد الثاني عند الساعة 06:36 
الجزر الأول عند الساعة 13:04والجزر الثاني عند الساعة01:01

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 32 23 75 35
دبي 33 23 80 30
الشارقة 33 21 80 30
عجمان 30 23 80 35
ام القيوين 33 20 75 35
رأس الخيمة 33 20 85 35
الفجيرة 29 23 75 50
العـين 31 22 70 30
ليوا 33 20 85 30
الرويس 30 19 80 45
السلع 32 19 80 50
دلـمـا 30 23 85 50
طنب الكبرى / الصغرى 31 23 80 45
أبو موسى 31 23 80 45

المصدر: وام
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