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"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"

"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
25 نوفمبر 2024 17:20

واصلت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "السوق المجتمعي" الذي نظمته في حديقة ربدان يوم 21 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 30 من نفس الشهر بهدف تفعيل المرافق المجتمعية، ودعم الأسر المنتجة في منطقة ربدان، وكذلك إسعاد جميع فئات المجتمع، وتعزيز الدور المجتمعي لمركز التواجد البلدي في المنطقة.

وتتعاون البلدية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تقديم ورش وأنشطة وفعاليات وفقرات ترفيهية تثقيفية، تلبي تطلعات زوار الحديقة من جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات مثل التسوق والمسابقات والورش التعليمية والترفيهية المخصصة للكبار والصغار، حيث يضم السوق المجتمعي 30 كشكاً ومنصة لعرض منتجات مشاريع الأسر المنتجة والطلاب فيما تم تقسيم السوق إلى أقسام (أركان) متعددة، هي: ركن السوق، ركن المسرح، ركن الأنشطة الترفيهية والجماعية، ركن ورش العمل التفاعلية للأطفال والعائلات والشباب، ركن كبار المواطنين، ركن الهاشتاق.

وتشهد الفعالية تنظيم العديد من الورش التوعوية والتعليمية التي يقدمها مجموعة من المدربين المعتمدين والمبدعين فضلا عن لعبة الواقع الافتراضي (vr) المناسبة للشباب والكبار لاستكشاف معالم افتراضية، والاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأفلام القصيرة، والمشاركة في مسابقات ممتعة تجمع أفراد الأسرة.

ويحظى الأطفال باهتمام كبير، حيث تم تخصيص العديد من الفعاليات والمسابقات للأطفال في منطقة الرسم على الوجوه والتلوين ومنطقة الألعاب للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بألعاب بسيطة مثل القفز على الترامبولين والألعاب الحركية، وبالعروض المسرحية والقصص التعليمية الخاصة بالأطفال.

جدير بالذكر أن السوق يضم 30 كشكاً ومنصة لعرض منتجات مشاريع 25 أسرة وعدد من طلاب جامعة خليفة، حيث يعرضون منتجات متنوعة تهم جميع فئات المجتمع، مثل العطور والبخور والملابس والمنتجات الغذائية، وغيرها.

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