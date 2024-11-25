الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك

حمدان بن محمد: اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك
25 نوفمبر 2024 18:44

اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك.
وكتب سموه، على منصة "إكس": "في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة".
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي "استعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقاري إلى تريليون درهم ... يواصل سوق دبي العقاري تسجيل أرقام قياسية، مما يعكس مكانة دبي كأهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري. خلال العام الجاري، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنة مع عام 2023. كما بلغت مبيعات العقارات 437 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وختم سموه قائلا "نشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك على جهودهم، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المبتكرة والمبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد دبي".

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري
حمدان بن محمد: فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دائرة الأراضي والأملاك في دبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والسويدي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والسويدي
اليوم 19:51
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف راشد علي راشد النعيمي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف راشد علي راشد النعيمي
اليوم 19:38
ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد
علوم الدار
ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد
اليوم 20:10
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية مقدونيا الشمالية
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية مقدونيا الشمالية
اليوم 21:20
برعاية منصور بن زايد.. الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق في أبوظبي غداً
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©