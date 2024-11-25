حمدان بن محمد: اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك

اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك.

وكتب سموه، على منصة "إكس": "في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة".

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي "استعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقاري إلى تريليون درهم ... يواصل سوق دبي العقاري تسجيل أرقام قياسية، مما يعكس مكانة دبي كأهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري. خلال العام الجاري، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنة مع عام 2023. كما بلغت مبيعات العقارات 437 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وختم سموه قائلا "نشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك على جهودهم، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المبتكرة والمبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد دبي".