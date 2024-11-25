ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، اليوم في قصر الصافرية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى المملكة للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس.

ونقل سموه لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها الرخاء والازدهار.

وحمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.

وأشاد جلالته بعمق العلاقات البحرينية الإماراتية المتجذرة والتي تشكل نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك.

وأثنى على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب جلالته عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعها علاقات تاريخية وأخوية راسخة، وتواصلان العمل معاً من أجل استثمار كافة الفرص المتاحة، لتقوية وتمتين أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب سموه عن سعادته بالتواجد في مملكة البحرين الشقيقة والمشاركة في أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تشكل رافداً مهماً لدعم وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية الداعمة لأهدافهما التنموية.

كما أشاد سموه بمسيرة التطور والازدهار والنهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في القطاعات كافة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً عن تمنياته للشعب البحريني الشقيق دوام الازدهاء والرخاء.

حضر اللقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.