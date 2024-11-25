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علوم الدار

منصور بن زايد وعمار النعيمي يحضران حفل استقبال أقامه علي راشد النعيمي في قصر الإمارات

منصور بن زايد وعمار النعيمي يحضران حفل استقبال أقامه علي راشد النعيمي في قصر الإمارات
25 نوفمبر 2024 21:06

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، بقصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله خليفة سيفان السويدي.

وهنأ سموهما العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة.

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حضر حفل الاستقبال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان وعدد من كبار المسؤول.

المصدر: وام
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