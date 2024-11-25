سوق «مجتمعي» في حديقة ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي في حديقة ربدان «السوق المجتمعي» الذي يستمر إلى نهاية نوفمبر الجاري بهدف دعم الأسر المنتجة في منطقة ربدان، وإسعاد جميع فئات المجتمع، وتعزيز الدور المجتمعي لمركز التواجد البلدي في المنطقة.

ويمكن لزوار حديقة ربدان الاستمتاع بالفعالية وما تضم من تجارب ممتعة، مثل التسوق والمسابقات والورش التعليمية والترفيهية المخصصة للكبار والصغار، حيث يضم السوق 30 منصة لعرض منتجات مشاريع الأسر المنتجة والطلاب، كما تم تقسيم السوق إلى أقسام متعددة، هي: ركن السوق، ركن المسرح، ركن الأنشطة الترفيهية والجماعية، ركن ورش العمل التفاعلية للأطفال والعائلات والشباب، ركن كبار المواطنين، ركن الهاشتاق.