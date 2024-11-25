«قضاء أبوظبي» تحصد المركز الأول في جائزة تجربة المتعاملين الدولية ببريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً عالمياً جديداً، بفوزها بالجائزة الذهبية، ضمن جوائز تجربة المتعاملين الدولية المرموقة لعام 2024، التي أُعلن عنها، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في المملكة المتحدة، وذلك تقديراً للتميز الذي أظهرته الدائرة في تطوير منظومة خدماتها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتلبية تطلعات المتعاملين، وتحسين تجربتهم، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا التقدير الدولي يعكس التزام الدائرة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز التميز والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً ترسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن الفوز بالجائزة الذهبية عن فئة التغيير والتحول في الأعمال، يعد شهادة دولية تعزز ريادة إمارة أبوظبي وجهة متميزة في تقديم خدمات قضائية وعدلية بمعايير عالمية، ما يرسخ مكانتها مثالاً يحتذى به في تحقيق رضا المتعاملين، وإرساء بيئة تفاعلية تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين العديد من الجهات من مختلف دول العالم، يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير خدمات دائرة القضاء في أبوظبي، وفق أرقى الممارسات، وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مبتكرة وأنظمة ذكية تتيح تقديم خدمات قضائية إلكترونية متكاملة، وتوفير قنوات متعددة، للوصول إلى العدالة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.