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علوم الدار

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» والموانئ تنظمان يوماً مفتوحاً

جانب من فعالية اليوم المفتوح (من المصدر)
26 نوفمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في مقرها، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، يوماً مفتوحاً لأفراد الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي؛ وذلك بهدف إشراكهم في البرنامج التدريبي الجديد التابع للمجموعة والذي يحمل اسم «نورس»، والذي تم تصميمه خصيصاً لتطوير مهارات الإماراتيين، وإعدادهم لتولي أدوار تنفيذية في عمليات الشحن في الموانئ التجارية التي تديرها المجموعة.
واستهدف اليوم المفتوح، في أول تعاون من نوعه بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومجموعة موانئ أبوظبي في إطار برنامج «نورس» الذي يمتد من 18 إلى 24 شهراً، 50 فرداً من أفراد الأسر المستفيدة من برامج «الهيئة»، حيث يتم إشراكهم وفقاً لشروط ومعايير برنامج «نورس» والوظيفة التي سيشغلها المتدرب، والتقدم الذي سيحرزه في 3 مجالات رئيسة هي، أعمال الإشراف والتشغيل والإدارة. وعند بدء البرنامج، يقوم المتدربون بتوقيع عقد تدريب مبدئي لمدة عام واحد، ينتقل بعدها إلى عقد عمل دائم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بشرط استيفاء متطلبات العام الأول بنجاح.
وبهذه المناسبة، قال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تعمل (الهيئة) ضمن منظومة فريدة من الشركاء تمكنها من التشارك والتكامل في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتحفيز مبادئ التعاون والشراكة لدعم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي، ومن خلال برنامج (نورس) التدريبي لدى مجموعة موانئ أبوظبي، والتي توفر فرصة ذات قيمة مضافة على حياة المستفيدين وواقع أسرهم المعيشي».
وأوضح الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية»، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: «انسجاماً مع جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، نسعى في مجموعة موانئ أبوظبي إلى تمكين مواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم، من خلال برنامج (نورس) التدريبي، ما يدعم جهودنا في توفير كوادر وكفاءات وطنية على قدر عالٍ من الكفاءة في قطاعات ومجالات الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية».

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