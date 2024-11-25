الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أكاديمية الشارقة» تناقش قيادة الابتكار والتميز

«أكاديمية الشارقة» تناقش قيادة الابتكار والتميز
26 نوفمبر 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ غداً
هيئة المعرفة تطلق «حوارات التعليم 33» في دبي

نظمت أكاديمية الشارقة للتعليم جلستين نقاشيتين لأعضاء مجلس أمنائها، كجزء من اجتماعها الاستراتيجي السنوي، حيث عملت هذه الجلسات منصة لقادة الفكر والخبراء حول العالم لمشاركة الأفكار المبتكرة ومعالجة التحديات الملحة واستكشاف الاستراتيجيات التحويلية في المجالات الرئيسة للتعليم. وهدفت الجلسات النقاشية إلى توليد استراتيجيات عملية ورؤى ملهمة لأكاديمية الشارقة للتعليم لريادة الابتكار والتميز التعليمي.
 وألقت الجلسة الحوارية الأولى الضوء على موضوع تحسين العملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال توظيف الرؤى والاستراتيجيات والقيادة لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية.
وشارك المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية وجهات نظرهم التحويلية حول التعليم وتطوير البرامج التربوية، وما يمكن توظيفه من رؤى لتعزيز الأهداف الاستراتيجية لأكاديمية الشارقة للتعليم. وأكاديمية الشارقة للتعليم صرح يهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات التعليمية الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، كما ترمي إلى بناء قدرات المعلمين والقياديين في منظومة التعليم محلياً وعالمياً، بما يتناغم مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

الشارقة للتعليم
الشارقة
الطفولة المبكرة
التعليم
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
تسابق بين النازحين على الطعام في مركز إيواء مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز
26 نوفمبر 2024
1.7 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المعدية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوء التغذية يهدد 3 ملايين طفل يمني
26 نوفمبر 2024
تصاعد النيران جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب
26 نوفمبر 2024
اليخت السياحي «سي ستوري»
الأخبار العالمية
مصر.. 17 مفقوداً بغرق مركب سياحي
26 نوفمبر 2024
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب إسرائيل بكبح عنف المستوطنين بالضفة الغربية
26 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©