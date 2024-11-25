دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، إطلاق مختبرات مُلتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع، وتستمر إلى 28 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة.

وحضر انطلاق المُختبرات في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع. وأكد اللواء العبيدلي أهمية المختبرات التحضيرية في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، والخروج بمبادرات ومشاريع تُحقق أهدافاً استراتيجية لشرطة دبي في قطاع التميز والريادة.

وألقى العميد الشيخ محمد المعلا، كلمة انطلاق المختبرات، والتي أوضح فيها أن المختبرات تتكون من 4 مختبرات رئيسة في «المختبر المجتمعي»، و«المختبر الجنائي والأمني»، و«المختبر التقني والمالي والإداري»، وأخيراً «المختبر المروري»، مبيناً أنه سيتم تنظيم كل مختبر على مدار يوم كامل من 25 إلى 28 من شهر نوفمبر 2024.