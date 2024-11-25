الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق مختبرات مُلتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع

خلال حفل الإطلاق (من المصدر)
26 نوفمبر 2024 00:59

 دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منال بنت محمد: «منتدى المرأة العالمي» فرصة لاستنهاض جهود التمكين
هيئة المعرفة تطلق «حوارات التعليم 33» في دبي

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، إطلاق مختبرات مُلتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع، وتستمر إلى 28 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة.
وحضر انطلاق المُختبرات في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع. وأكد اللواء العبيدلي أهمية المختبرات التحضيرية في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، والخروج بمبادرات ومشاريع تُحقق أهدافاً استراتيجية لشرطة دبي في قطاع التميز والريادة.
وألقى العميد الشيخ محمد المعلا، كلمة انطلاق المختبرات، والتي أوضح فيها أن المختبرات تتكون من 4 مختبرات رئيسة في «المختبر المجتمعي»، و«المختبر الجنائي والأمني»، و«المختبر التقني والمالي والإداري»، وأخيراً «المختبر المروري»، مبيناً أنه سيتم تنظيم كل مختبر على مدار يوم كامل من 25 إلى 28 من شهر نوفمبر 2024.

شرطة دبي
دبي
اليوم العالمي للجودة
إسعاد المجتمع
العمل الشرطي
محمد المعلا
المختبر الجنائي
آخر الأخبار
تسابق بين النازحين على الطعام في مركز إيواء مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز
26 نوفمبر 2024
1.7 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المعدية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوء التغذية يهدد 3 ملايين طفل يمني
26 نوفمبر 2024
تصاعد النيران جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب
26 نوفمبر 2024
اليخت السياحي «سي ستوري»
الأخبار العالمية
مصر.. 17 مفقوداً بغرق مركب سياحي
26 نوفمبر 2024
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب إسرائيل بكبح عنف المستوطنين بالضفة الغربية
26 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©