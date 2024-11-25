امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ غداً

دينا جوني (أبوظبي)

تنطلق غداً امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025 للطلبة من الصف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

ويؤدي الطلبة من مختلف المسارات التعليمية امتحانات مواد المجموعة «أ»، علماً بأن الامتحانات تستمر لغاية 12 ديسمبر، فيما يختتم طلبة الصف الثاني عشر للمسار التطبيقي امتحاناتهم في 11 ديسمبر، وينتهي الطلبة اليوم من تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب» العملية التي امتدت من 20 إلى 26 نوفمبر. ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة، يتخلل الفترة الامتحانية إجازة «عيد الاتحاد» التي تستمر من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر. وحددت الوزارة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الجاري 2024-2025، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع حضورياً في المدرسة.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً، بحسب المادة والصف، للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، بالحضور في المدرسة لجميع الطلبة، بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر، المسجلون بمدارس التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم، وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالزيّ المدرسي الرسمي، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال تأدية الامتحانات. ويطبق امتحان الإنجليزية للصف الثاني عشر، كتابياً إلكترونياً.

من المقرر أن يؤدي طلبة الثاني عشر في المسارات العام والمتقدّم والنخبة، مادة الفيزياء في اليوم الأول من الامتحانات في 27 نوفمبر، على مرحلتين ورقية وإلكترونية، بحيث تبدأ الأولى من 12 ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والثانية من الواحدة والنصف، لغاية الثانية والنصف، أما طلبة المسار التطبيقي، فيستهلون امتحاناتهم في اليوم الأول بمادة العلوم التطبيقية.

حصص «تمكين» الطلبة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدولة الزمنية لأكاديمية تمكين الرقمية للفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، تنفيذاً لخطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، وذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وتساعد أكاديمية «تمكين» الرقمية في تدريب الطلبة على الاستعداد للاختبارات في عدد من المواد الدراسية المستهدفة تضم العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، التربية الإسلامية، الكيمياء، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الأحياء.

وتستمر الوزارة في تقديم حصص أكاديمية تمكين الرقمية لغاية 11 ديسمبر المقبل، علماً بأن اليوم الواحد ينقسم إلى 3 فترات تدريبية تبدأ من الساعة 4:00 لغاية 5:30، ومن 6:00 لغاية 7:30، ومن 8:00 لغاية 9:30. وعممت الوزارة على الإدارات المدرسية جداول الأكاديمية وأسماء المدارس التي ستنفذ الحصص وأسماء مديري النطاق والمعلمين المعنيين بالتدريب.