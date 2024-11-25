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بلدية عجمان تشارك في «Mobility Live» بالسعودية

بلدية عجمان تشارك في «Mobility Live» بالسعودية
26 نوفمبر 2024 01:00

عجمان (وام)

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شاركت بلدية عجمان في مؤتمر Mobility Live «مستقبل التنقل والمواصلات»، الذي استضافته المملكة العربية السعودية واستعرضت إنجازاتها وخططها المستقبلية لتحقيق تنقل متكامل ومستدام عبر تطوير بنية تحتية، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم تطور المدن الحديثة. وأوضح د. م. محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، خلال عرضه ورقة عمل بعنوان «مدن متعددة وسائل التنقل»، أن بلدية عجمان تسعى إلى تعزيز المرونة والاستدامة في تصميم المدن، بما يتوافق مع مخرجات المخطط الحضري للإمارة لعام 2040. 
كما قدمت د. حورية أحمد البلوشي، مستشار التخطيط لقطاع تطوير البنية التحتية، ورقة عمل بعنوان «مدن الـ15 دقيقة»، حيث استعرضت تجربة البلدية في تطبيق هذا المفهوم الذي يهدف إلى تقريب الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز جودة الحياة، مؤكدة أن الدائرة أعادت تعريف المفهوم ليتناسب مع طبيعة إمارة عجمان، مع التركيز على تخطيط مدروس ومتكامل للبنية التحتية يدعم الاستدامة.

بلدية عجمان
عجمان
التنقل
المواصلات
السعودية
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