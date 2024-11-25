بلدية رأس الخيمة وجامعة الإمارات تتعاونان لإنجاز البيانات المكانية

رأس الخيمة (وام)

اتفقت دائرة بلدية رأس الخيمة وجامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون بين الجانبين لإنجاز مهام مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، بما يخدم مجال المساندة العلمية.

جاء ذلك خلال إبرام الجانبين للتعاون المشترك؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في العمل البلدي، وذلك بحضور منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة. وأكد الزعابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المستمر بين بلدية رأس الخيمة ومؤسسات التعليم العالي.