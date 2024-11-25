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«تريندز» يحتفي بفوزه بجائزة الإمارات للريادة

المشاركون في الاحتفال (من المصدر)
26 نوفمبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
احتفل مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، وذلك بفوزه بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل للسنة الثانية على التوالي، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن فئة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ووجه الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، كلمة بهذه المناسبة لموظفي المركز عبر فيها عن فخره بهذا الفوز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام «تريندز» بتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع، وتعزيز تنافسية الإمارات في مجال الأعمال، مؤكداً أن هذا الفوز ليس مجرد لقب، بل هو تتويج لجهود فريق عمل المركز المخلصة والجادة، لترسيخ ريادة «تريندز» العالمية، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من العمل للحفاظ على هذا التميز.
وأضاف أن الفوز تحقق بفضل العمل الجماعي والتفاني من جميع موظفي المركز، مشيداً بدورهم في تحقيق هذا النجاح الذي يُبرز ثقافة التعاون والإبداع داخل المركز.

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وقال إن «تريندز»، بفوزه بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، يواصل عمله مساهماً رئيساً في تعزيز بيئة العمل وتمكين الشباب المواطن، مؤكداً التزامه بتقديم نموذج يُحتذى به في الإبداع المؤسسي، ودعم المواهب، وبناء مستقبل مشرق قائم على التميز والابتكار.
وأعلن الدكتور العلي خطة طموحة لعام 2025، سيتم الكشف عنها في يناير المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المركز عالمياً، والاستمرار في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والابتكار.
وفي لفتة تقديرية في ختام الحفل، تم تكريم لجنة الجوائز، وعدد من ساهموا في متابعته،ا والتنسيق والعمل من أجلها.
وتعد جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، إحدى أبرز الجوائز التي تشجع على التميز والإبداع في القطاع الخاص الإماراتي. وشارك في المنافسة هذا العام أكثر من 7700 منشأة مرشحة، ما يبرز القيمة الكبيرة لهذا الإنجاز الذي حققه مركز تريندز.
مكانة
يذكر أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات تمكن خلال عقد من الزمان فقط من أن يحجز مكانه بين أهم المراكز البحثية العالمية، محققاً إنجازات استثنائية في التصنيف والإنتاج العلمي، وحاصداً العديد من الجوائز المرموقة. ومن أبرزها، اعتراف عالمي من خلال إدراجه ضمن قائمة أفضل 10 مراكز للبحوث الناشئة في العالم من قبل تقرير مؤشر البحوث العالمي لعام 2016، كما تم اختياره ضمن أفضل عشر مؤسسات بحثية صاعدة في العالم، وفق تصنيف معهد لودر بجامعة بنسلفانيا، التي صنفته أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى العالمية في نشر المعرفة والتصدي لجائحة «كورونا».

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
جائزة الريادة
محمد عبدالله العلي
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