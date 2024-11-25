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ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين اليوم

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين اليوم
26 نوفمبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيــان، ولي عهد أبوظبي، اليـوم، زيــارة رسميــة إلى مملكــــة البحــــرين الشقيقــــة تلبيــة لدعــــوة ولي عهــــد البحــرين.
ويبحث سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.

ولي عهد أبوظبي
الإمارات
البحرين
زيارة رسمية
سلمان بن حمد آل خليفة
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