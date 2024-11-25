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علوم الدار

"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الأربعاء إلى الجمعة

"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الأربعاء إلى الجمعة
25 نوفمبر 2024 23:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تدفق كتلة هوائية باردة نسبياً مع تيار هوائي علوي من الغرب. 
وأوضح المركز، في تقرير له عن الحالة الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، أن هذه التغيرات الجوية ستساهم في تطور السحب على مناطق متفرقة من الدولة.
الطقس من ليل الأربعاء إلى الجمعة: تزداد كميات السحب تدريجياً من آخر ليل الأربعاء على المناطق الغربية وتتحرك يوم الخميس باتجاه السواحل والجزر وعلى بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار وتقل كميات السحب تدريجياً ظهر يوم الجمعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.
البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

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المصدر: وام
منخفض جوي سطحي
المركز الوطني للأرصاد
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منخفض جوي
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