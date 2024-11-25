عبد الرحمن العويس: تطوير الوعي بالحياة البرلمانية وثقافة المشاركة

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الصعد، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة.

وقال معاليه في تصريحاتٍ بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي: «تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي مع افتتاح أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات الأدوار التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم».

وأكد معاليه أن دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، مشيراً معاليه إلى أنَّ دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر يكتسب رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة» تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.

وأوضح أن الأدوار التشريعية المتعاقبة اتسمت بتنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وأكد معاليه أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ستواصل أداء دورها في توطيد مسارات التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطوير الوعي بالحياة البرلمانية الوطنية وثقافة المشاركة السياسية، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة بثبات في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.