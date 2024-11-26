جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.