جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.
وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest _temperature recorded over the country today morning was 15.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:15 UAE Local time. pic.twitter.com/A69cE0zWYX— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 26, 2024