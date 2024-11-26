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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
26 نوفمبر 2024 08:38

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  15.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الأرصاد
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