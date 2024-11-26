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علوم الدار

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024
26 نوفمبر 2024 11:11

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 ، في مركز "أدنيك" أبوظبي وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة قادة وخبراء ورواد قطاع الإعلام من حول العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والفرص التي يقدمها قطاع الإعلام على المستويات كافة.

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ويسلط الكونغرس، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، الضوء على خارطة طريق صناعة محتوى إعلامي مبتكر يعكس الصورة المشرقة للدولة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد إعلامي متنوع ومستدام، ويستهدف تعزيز التعاون الدولي في قطاع الإعلام، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطويره، إضافة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة الإعلام، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

 

المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
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