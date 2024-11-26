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علوم الدار

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عبدالله بن زايد
26 نوفمبر 2024 11:42

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، التطورات الإقليمية خاصة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

كما استعرضا الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم المساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة، وبحثا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، وناقشا أيضا الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

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كما تطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي مع بلينكن، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تمكن السلطات الإماراتية في وقت قياسي من القبض على قاتلي المقيم في الدولة من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان"، حيث أشار سموه إلى قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره والتعايش بين أفراده.

المصدر: وام
أنتوني بلينكن
عبدالله بن زايد
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