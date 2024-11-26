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علوم الدار

803 ملايين درهم قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر

803 ملايين درهم قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر
26 نوفمبر 2024 12:02

كشفت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2024 والتي من المقرر أن تصرف غداً الأربعاء تبلغ 803.536.358.33 درهم، بزيادة قدرها 54.484.166 درهما عن نوفمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 749.052.192.81 درهم.

ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر 49.067 متقاعداً ومستحقاً، بزيادة قدرها 1.681 مستفيداً عن نوفمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد 47.386 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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المصدر: وام
المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
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