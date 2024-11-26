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علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع رئيس الفلبين تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الدولة
26 نوفمبر 2024 12:29

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم،  في أبوظبي مع فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والاستدامة وغيرها بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والاستدامة وغيرها بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين. بينما نحتفي هذا العام بمرور خمسين عاماً على بدء علاقاتنا الدبلوماسية نؤكد العزم على مواصلة تطوير هذه العلاقات بما يعود بالخير والنماء على شعبينا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفلبين
فيرديناند ماركوس جونيور
محمد بن زايد
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