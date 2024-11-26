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ولي عهد أبوظبي يصل إلى البحرين

ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة المنامة في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين
26 نوفمبر 2024 15:37

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة المنامة في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

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ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفدٌ يضمُّ كلاً من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
المنامة
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