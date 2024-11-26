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المجلس الوطني الاتحادي.. مسيرة متواصلة من العطاء وتجسيد لنهج الشورى

المجلس الوطني الاتحادي(أرشيفية)
26 نوفمبر 2024 16:02

سطر المجلس الوطني الاتحادي، تحت قبته الزرقاء تاريخاً هو اليوم نموذج يُحتَذَى في العمل البَرلمانيِّ.
المجلس الوَطني الاتحادي تزامن تَأسيسَه مع انطلاق الاتحاد .. وعلى أيدي مؤسِّسين قَدَّموا من وَقتهِم وجهدِهِم الكثير لإنجاح هذه التجربة التي حظيت بدعم كبير من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" ، لدوره الوطنيِّ في تمثيل شعب الاتحاد وتجسيد نهجِ الشورى المُتأصِّل والمتجذِّر في مجتَمَع الإمارات.

وساهم المجلس الوَطني الاتحادي على مدى قرابة خمسة عقود في جهود الدَولةِ الرَاميةِ إلى تعزيز وتَمكينِ المواطنين في العَمل الوَطنيِّ، ليكونوا قَادرَرين على المشارَكة في مختلف مواقع العَمل الوطنيِّ، وهذا ما أكَّدَهُ صاحب السموِّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في أولِ خطابٍ لهُ في المَجلسِ في افتتاحِ دَورِ الانعقادِ العَاديِّ الأولِ للفصلِ التَشريعيِّ الرَابعَ عَشَر في عام 2007.
وخلالَ كَلمة..قالها صاحب السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيسِ الدَولة رئيس مَجلس الوزراءِ حاكم دبي "رعاه الله" في كلمة افتتاح الدور الثاني للمجلس .. أكدَ أن أحد أسرار تَفوقِ بلادِنا هو روح الفريق الواحدِ التي تَجمع السلطات التَنفيذيةَ والتَشريعيةَ لخِدمة مَصالِحنَا الوطنيةِ العليا".
وتمثَّلَت الإنجازات التي حَقَّقَها المجلس الوطني الاتحاديُ خلالَ فُصولِهِ التَشريعيةِ في تبنِّي عدد من التَوصياتِ ورَفْعِهَا إلى الحُكومةِ خلالَ مُناقَشَةِ مواضيعَ عدّة.

وفي إطار حرص المَجلس على تَفعيل الدبلوماسيةِ البَرلمانية الإماراتيةِ بما يُواكِب تَوجهاتِ الدولة ورؤيتهَا حيال مُختَلَف القَضايا، حقَّقَ المَجلس العَديدَ من الإنجازاتِ تمثَّلت برئاسة الاجتماع الدوريِّ السَابِع والعِشرين للاتحادِ البَرلمانيِّ واجتماعاتٍ أُخرَى .المجلس الوطني الاتحادي سيبقَى دائِماً أحد العَناوين الرَئيسة لقِصة شَعب وحكومة ووطن.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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