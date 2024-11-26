محمد بن راشد: علاقاتنا مع الفلبين علاقة شراكة مستمرة مستقرة منذ 50 عاماً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن العلاقات مع الفلبين هي علاقة شراكة مستمرة مستقرة منذ خمسين عاماً.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أثناء استقبال فخامة الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس اليوم .. علاقاتنا مع الفلبين هي علاقة شراكة مستمرة مستقرة منذ خمسين عاماً.. لدينا أكثر من 660 ألف فلبيني يعملون في الإمارات، وأكثر من 500 ألف سائح سنوياً من الفلبين.. وهم من الجاليات المميزة، والصديقة، والملتزمة بقوانين الدولة.. وهم محل ترحاب، وعلاقاتنا مع الفلبين محل اعتزاز".