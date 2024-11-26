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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 نوفمبر 2024 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة مع احتمال سقوط أمطار ليلاً غرباً وعلى الجزر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نهاراً، تتحول تدريجياً ليلاً إلى نشطة و قوية أحياناً خاصة على البحر.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً آخر الليل، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:53والمد الثاني عند الساعة 23:07 ، والجزر الأول عند الساعة 17:39والجزر الثاني عند الساعة 04:26.
والموج في بحر عمان خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:20 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:49.

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