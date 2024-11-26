جرت له مراسم استقبال رسمية.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى قصر القضيبية في المنامة

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يرافقه صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى قصر القضيبية في العاصمة البحرينية المنامة، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية.

وخلال المراسم، توجَّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يُرافقه صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ومملكة البحرين، بعدها استعرض سموّهما ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما.

ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفدٌ يضمُّ كلاً من سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.