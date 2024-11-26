أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات لدى غانا وموزمبيق وهولندا يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم كل من، سعادة الدكتور عبدالله مراد المندوس، سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا، وسعادة منصور محمد الجويعد، سفير الدولة المعين لدى جمهورية موزمبيق، وسعادة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة هولندا.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم الجديدة وخدمة وطنهم.

من جانبهم، عبر السفراء عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم القيادة إياها لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهم سيعملون بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات مع البلدان المعينين فيها.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.