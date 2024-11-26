محمد بن راشد يشهد افتتاح منتدى المرأة العالمي - دبي 2024

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم افتتاح منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 بحضور نحو 6000 شخصية و250 متحدثاً من 65 دولة.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم افتتاح منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 بحضور نحو 6000 شخصية و250 متحدثاً من 65 دولة.. نرحب بجميع الوفود الدولية المشاركة.. ونؤكد دائماً بأن مسيرة تمكين المرأة في الدولة التي بدأتها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ بدايات الدولة مستمرة ومتطورة ومزدهرة.. واليوم 30% من حقائبنا الوزارية.. و30% من كوادرنا الدبلوماسية.. و50% من العضويات البرلمانية هي من نصيب المرأة.. وعبر هذا المؤتمر الذي ترأسه الشيخة منال بنت محمد تؤدي دولة الإمارات أيضاً دورها في تمكين المرأة إقليمياً وعالمياً.. وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية العالمية. والقادم أفضل للجميع بإذن الله».





شهدت اليوم افتتاح منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 بحضور نحو 6000 شخصية و250 متحدث من 65 دولة..



نرحب بجميع الوفود الدولية المشاركة .. ونؤكد دائماً بأن مسيرة تمكين المرأة في الدولة التي بدأتها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ بدايات الدولة مستمرة ومتطورة ومزدهرة .. واليوم… pic.twitter.com/UCHAXAqBM2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 26, 2024