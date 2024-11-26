ملك البحرين يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ورحَّب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الثنائية ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفي بداية اللقاء، نقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمَّل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سمو ولي عهد أبوظبي نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والرخاء.

كما جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب سموّه عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنياً سموّه لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والازدهار.

ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي وفدٌ يضمُّ كلاً من سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.