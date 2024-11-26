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علوم الدار

نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على دعم استقرار وتنمية الصومال

نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على دعم استقرار وتنمية الصومال
26 نوفمبر 2024 20:09

بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش مع معالي أبوبكر جيلاني شيخ، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له، بأبوظبي أمس، تعزيز التعاون المشترك لدعم وترسيخ القيم الدينية السمحة التي يحض عليها الدين الإسلامي الحنيف، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والصومال، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز القيم الإنسانية التي تظهر سماحة الإسلام على مستوى المنطقة والعالم.
حضر اللقاء سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإنسانية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز السلام المجتمعي والتواصل الثقافي بين الشعوب، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، بما في ذلك مواجهة الفكر المتطرف والعنف.
وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود معالي وزير الأوقاف الصومالي، في إطار العمل على تعزيز التعايش السلمي داخل المجتمع الصومالي، مشيراً إلى أن الإمارات حريصة على دعم استقرار وتنمية الصومال الشقيق والعمل المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية في الدول العربية لتقديم نموذج حضاري للعالم، يعكس قيم الإسلام الحقيقية التي تدعو إلى السلام والتعايش، والأخوة الإنسانية بين البشر جميعاً.
من جانبه، أعرب معالي أبوبكر جيلاني شيخ عن تقديره العميق لدور دولة الإمارات الداعم للصومال في المحافل والمجالات كافة، ودورها في تعزيز قيم التسامح على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الجهود المتميزة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في ترسيخ ثقافة التعايش بين الثقافات والأديان المختلفة، مشيداً بحفاوة الاستقبال، ومعرباً عن أمله في استمرار اللقاءات الثنائية التي تخدم القضايا المشتركة وتعزز القيم الإنسانية النبيلة.

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