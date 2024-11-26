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ملك البحرين يمنح ولي عهد أبوظبي «وسام النهضة للملك حمد»

ملك البحرين يمنح ولي عهد أبوظبي «وسام النهضة للملك حمد»
26 نوفمبر 2024 20:19

منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، «وسام النهضة للملك حمد»، تقديراً لجهود سموّه في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.
وأكد جلالة ملك البحرين عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات المختلفة انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.
من جانبه أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذا التكريم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم الشراكة المتينة بين البلدين، منوهاً سموّه بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور وازدهار بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة.
كما أشاد سموّ ولي عهد أبوظبي بالحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تطوير العلاقات الإماراتية البحرينية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة في مختلف المجالات الحيوية انطلاقاً من عمق الأواصر التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنياً سموّه لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار والرخاء.

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المصدر: وام
حمد بن عيسى
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خالد بن محمد بن زايد
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