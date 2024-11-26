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ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين
26 نوفمبر 2024 20:42

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، التقى خلالها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين؛ وصاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير الجوية في المنامة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

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رافق سموّه، خلال الزيارة، وفدٌ ضمَّ كلاً من سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.
 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
حمد بن عيسى آل خليفة
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