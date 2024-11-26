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ولي عهد أبوظبي وولي عهد البحرين: علاقات تاريخية تربط البلدين

خالد بن محمد بن زايد وسلمان بن حمد خلال الاستقبال
27 نوفمبر 2024 01:03

المنامة (الاتحاد)
عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية، في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

واستعرض اللقاء الفرص المستقبلية لتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، في ضوء حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على المضي قُدماً في ترسيخ متانة العلاقات الثنائية، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الرئيسية.

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وأشاد سمو ولي عهد أبوظبي وسمو ولي عهد مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومتانة روابط الأخوة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين.

وأقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، حضرها من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، فيما حضرها من الجانب البحريني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين البحرينيين.

ويرافق سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

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