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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يطلع على خطط «هيئة تقنيات الاتصال»

ولي عهد الشارقة يطلع على خطط «هيئة تقنيات الاتصال»
27 نوفمبر 2024 01:01

الشارقة (وام)

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، في مكتب سمو الحاكم قبل ظهر أمس، راشد آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الخطط المستقبلية للهيئة، وعلى تفاصيل منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة) التابعة لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، التي سيتم إنشاء مقرها في مدينة كلباء، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة وتوفر البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في التحول التقني والذكاء الاصطناعي.

سلطان بن أحمد القاسمي
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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