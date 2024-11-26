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علوم الدار

أحمد بن سعود القاسمي يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بعيد الاتحاد

أحمد بن سعود القاسمي يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بعيد الاتحاد
27 نوفمبر 2024 01:01

رأس الخيمة (وام)

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عيد الاتحاد
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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أمس، احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» في الرمس بعيد الاتحاد الـ53.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة لتعزيز قيم الولاء، والوفاء، وترسيخ مشاعر الحب، والانتماء لهذا الوطن في نفوس أبنائنا الطلبة، وتعريفهم بالإرث الخالد للآباء المؤسسين، وما قدموه من عطاء، وبذل، وتضحية من أجل قيام دولة الإمارات، والتأكيد على أن النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا هي نتاج القرار المصيري الذي اتخذه المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 53 عاماً، ونحن اليوم نسير على نهجهم ونقتدي برؤيتهم الحكيمة. 
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتضمن عروضاً فنية وفقرات استعراضية قدّمها طلاب الأكاديمية، جسدت مظاهر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن وبإنجازاته ومكتسباته الحضارية، كما عبَّرت عن فرحتهم بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53. حضر الاحتفال، عدد كبير من الطلاب والطالبات، والكوادر التعليمية، وأولياء الأمور.

أحمد بن سعود القاسمي
عيد الاتحاد
أكاديمية رأس الخيمة
رأس الخيمة
الرمس
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