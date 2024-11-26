«تريندز» والأكاديمية الرئاسية الروسية يطلقان برامج تدريبية متخصصة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد تريندز الدولي للتدريب، بالشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين «تريندز للبحوث والاستشارات» والأكاديمية، وتشمل هذه البرامج، التي تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية، برنامجين بارزين في مجالي إدارة الأزمات والريادة.

وتم الإعلان عن هذه البرامج في جلسة حوارية عقدت لدى زيارة وفد من الأكاديمية الرئاسية الروسية، برئاسة الدكتورة ناتاليا أبراموفا، عميدة كلية الإدارة والسياسة العامة، يرافقها الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المشارك بقسم السياسة الدولية والدراسات الإقليمية في كلية البحث السياسي، لمقر «تريندز» في أبوظبي.

وفي بداية الجلسة، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، بالوفد، وشدد على أهمية تفعيل الشراكة القائمة بين الجانبين بما يعزز عمل الجانبين البحثي والتدريبي.

وقال: «إن الشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب والتطوير»، موضحاً أن البرامج الجديدة صُممت لتلبية الاحتياجات في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.