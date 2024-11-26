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علوم الدار

«التربية» تحدد أدوار منسقي الامتحانات خلال اختبار الفصل الأول

«التربية» تحدد أدوار منسقي الامتحانات خلال اختبار الفصل الأول
27 نوفمبر 2024 01:03

دينا جوني (أبوظبي) 

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية التواصل المباشر للفرق الفنية مع منسقي المدارس لمعالجة أي تحديات قد تواجه الطلاب أثناء تأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر لغاية 12 ديسمبر. كما دعت الوزارة إلى إنشاء مجموعات تواصل فعالة تساعد في مواجهة أي تأخير أو عقبات طارئة، مع تقديم الدعم اللازم للمدارس لحل المشكلات التقنية بسرعة وكفاءة.
 وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً شاملاً لدعم منسقي الامتحانات على مستوى المدارس، كما عقدت ورشاً توجيهية، أوضحت فيها دور المنسقين الفنيين، وآليات العمل خلال فترة الامتحانات. 
ومن أدوار المنسقين التي حددتها الوزارة، تقديم الدعم الفني المستمر للمدارس، ومتابعة أي مشكلات تقنية يمكن أن تعرقل الاختبارات، وفي حالة حدوث أعطال مفاجئة، يجب على المنسق التدخل الفوري، لتحديد السبب، وحل المشكلة، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، ويعد التصعيد الفوري للحالات المعقدة جزءاً أساسياً من مهامهم، لضمان عدم تأثر العملية الامتحانية. كما يتولى المنسقون مراقبة سير الامتحانات من كثب للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات المحددة، مع ضمان تجربة امتحانية سلسة للطلاب.
وفي إطار حرصها على تسهيل التجربة الامتحانية، قدمت الوزارة حلولاً للمشاكل التي عادة ما يواجهها الطلبة، منها صعوبة الدخول إلى موقع الاختبار الإلكتروني، وكيفية التعامل مع حالات تعطل الامتحان الإلكتروني، والتسليم النهائي للاختبار. 
وفي حال عدم قدرة الطالب على إكمال الاختبار قبل انتهاء الوقت المحدد، يتم الرجوع إلى السجلات الإلكترونية لتقييم الوضع، واتخاذ الإجراء اللازم.
3 نسخ من كل اختبار
أشارت الوزارة إلى اعتماد نظام يضمن توزيعاً متوازناً للأسئلة بين الطلاب، حيث تم إعداد ثلاث نسخ من كل اختبار؛ بهدف توفير محتوى متنوع، وأكدت الوزارة أنها لم تحدد الإجابة عن الأسئلة بتوقيت محدد، لافتة إلى أن الزمن الكلي للامتحان بشكل عام هو 120 دقيقة.

وزارة التربية والتعليم
الفصل الدراسي الأول
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