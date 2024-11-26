الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

سعود القاسمي لدى استقباله الوفد الإيطالي (وام)
27 نوفمبر 2024 01:01

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سالفاتوري كاياتا، رئيس مجموعة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الإيطالي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والوفد المرافق لهما. 
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برئيس المجموعة، والسفير، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
 من جانبه، عبر سالفاتوري كاياتا، ولورينزو فانارا، والوفد المرافق لهما، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

سعود بن صقر
الإمارات
إيطاليا
رأس الخيمة
البرلمان الإيطالي
حاكم رأس الخيمة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
27 نوفمبر 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال
27 نوفمبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
27 نوفمبر 2024
حمد بن عيسى في حديث مع خالد بن محمد بن زايد (وام)
علوم الدار
حمد بن عيسى وخالد بن محمد بن زايد يبحثان التعاون والتنسيق المشترك
27 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال أعمال المنتدى بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد ولطيفة بنت محمد وصقر غباش ومنى المري وكبار المسؤولين (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية
27 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©