سعود بن صقر يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سالفاتوري كاياتا، رئيس مجموعة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الإيطالي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والوفد المرافق لهما.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برئيس المجموعة، والسفير، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر سالفاتوري كاياتا، ولورينزو فانارا، والوفد المرافق لهما، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.