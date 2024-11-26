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علوم الدار

«الإمارات للإعلام» يوقع ثلاث مذكرات تفاهم

محمد الشحي يشهد توقيع مذكرة التفاهم مع «اتش بي ايه» وفي الصورة ميثا السويدي (من المصدر)
27 نوفمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد اليوم الأول من انطلاق النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، تحت شعار «الرؤية، التمكين، التفاعل»، توقيع مجلس الإمارات للإعلام ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات إعلامية محلية وعالمية مرموقة. ووقعت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، مذكرات تفاهم مع جريدة «الوطن»، وجريدة «Gulf News»، وشركة «اتش بي ايه»، بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام. وتهدف إلى تدريب وتوظيف الكوادر الإعلامية الوطنية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «إعلاميين» الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام في شهر مايو الماضي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ليسهم في تعزيز جهود إعداد جيل من الإعلاميين المبدعين، القادرين على إنتاج محتوى إعلامي مميز ومبتكر، يعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات في المحافل العالمية.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، الدور المحوري الذي يلعبه الكونغرس العالمي للإعلام في خلق فرص تعاون وشراكات نوعية مع جهات إعلامية محلية وعالمية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورهم في خلق بيئة إعلامية متقدمة مدعومة بأحدث الأدوات المعرفية والتكنولوجية الحديثة التي تحفز جهودنا لمواكبة التوجهات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وقال: «يشكل الكونغرس العالمي للإعلام منصة رائدة تجمع مختلف الجهات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، وتوفر فرصة للتعاون وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية، والشراكات البناءة، ما يسهم في الاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الإعلام على المستوى العالمي، وتعزيز كفاءة الأداء والاستفادة من التجارب المتميزة لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وامتثال العاملين في الإعلام للوائح والتشريعات المعمول بها». 

الكونغرس العالمي للإعلام
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
وكالة أنباء الإمارات
أبوظبي
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