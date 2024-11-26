محمد الشرقي يشهد احتفالية «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» بيوبيلها الفضي

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدّور المهمّ الذي تلعبه مجموعة «إينوك» وشركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» في تنمية قطاع الطاقة وتخزين ومناولة المنتجات البترولية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه في فندق دبل تري هيلتون، الحفل الذي أقامته شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة»، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، رئيس مجلس إدارة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة».

تميُّز متواصل

وأشار سموّه، إلى متابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التطويرية والتنموية وشركات قطاع الطاقة في الإمارة، وضمان نموّها المستدام، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة في هذا القطاع الحيوي على الأصعدة كافة.

وأشاد سموّه، بمستوى الخدمات التي تقدّمها وتعمل عليها الشركة في مجال التّخزين والمُناولة للمنتجات البترولية في الفجيرة، وتميّزها المتواصل على مدى السَّنوات، ومركزها الريادي في دعم مسيرة التطوّر الاقتصادي وتعزيز نموّه المُستدام في الدولة.

مستقبل مستدام

ومن جانبه، هنأ سيف حميد الفلاسي، في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» بهذه المناسبة المهمة، وأشاد بجهودها الرامية لتشكيل مستقبلٍ مستدامٍ على مدار السنوات الماضية، من خلال حلول البنية التحتية المبتكرة، وقال: «نحن في (إينوك) سنظل ملتزمين بقيادة جهود التحوّل في قطاع الطاقة في المنطقة، مع إعطاء الأولوية للأفراد والبيئة التي نعيش فيها ليكونوا في أولوية أعمالنا».

ومن جانبه، هنأ كريس روبلي، رئيس وحدة الأعمال - آسيا والشرق الأوسط في شركة «فوباك»، في كلمته الرئيسية شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» بمرور 25 عاماً من التميّز والإسهامات البارزة في قطاع الطاقة، ووصف هذا الإنجاز بأنه علامة فارقة في شراكتها الطويلة مع حكومة الفجيرة والشركاء المتميزين، ويعكس التزام الشركة بدورها المحوري في تعزيز البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبّر عن التطلع إلى مواصلة العمل معاً لتحقيق المزيد من النجاحات ودعم النمو المستدام للقطاع في الأعوام القادمة.

مبادرات مبتكرة

وتعدّ «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» مشروعاً مشتركاً بين حكومة الفجيرة وشركة رويال فوباك، وشركة هورايزون تيرمينال المملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، ومجموعة البترول المستقلة الكويتية.

وتعد الشركة اليوم واحدة من أكبر مزودي تخزين المنتجات البترولية في المنطقة بسعة تخزينية 2,646,114 متراً مكعباً، وعلى مر السنين، خضعت الشركة لعملية توسع منتظمة، وفي عام 2024، أنشأت غرفة تحكم مركزية جديدة وقامت بتجديد مبنى المكاتب.

وتشتهر الشركة بمبادراتها المبتكرة، بما في ذلك إطلاق المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية للنقل في المحطة، وتعطي الأولوية للعمليات الآمنة والصديقة للبيئة، إلى جانب الخدمة المتميزة لعملائها.

ومنذ تأسيسها، حققت شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة» نمواً استثنائياً بمقدار خمسة أضعاف، حيث زادت سعتها من 512,257 متراً مكعباً في المرحلة الأولى إلى 2,646,114 متراً مكعباً بحلول المرحلة السابعة في عام 2016، ما عزز مكانتها كأبرز مزود لخدمات التخزين والمناولة للمنتجات البترولية في الفجيرة.

وتقدم الشركة خدمات المزج والفصل والتدعيم الآمن للمنتجات البترولية والنفط الخام، وتحتل موقعاً استراتيجياً خارج مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي على الجانب الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل خدماتها الاستلام والتسليم من وإلى السفن، ومزج الزيوت، والإضافة، والنقل بين الخزانات، والنقل عبر خطوط الأنابيب إلى المحطات المجاورة، والنقل من سفينة إلى أخرى.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس إدارة شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة».