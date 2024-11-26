الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الـ 53

إطلاق الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الـ 53
27 نوفمبر 2024 00:54

أطلقت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الـ 53 التي تحمل عنوان «بَدو بنينا أمّة» وستكون جزءاً من العرض الرسمي الذي سيتم بثه مباشرة في 2 ديسمبر المقبل.
تعبر قصيدة «بَدو بنينا أمّة» عن حب الوطن العميق والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتسلط الضوء على الولاء الراسخ للقيادة الرشيدة التي قادت الإمارات نحو تحقيق الإنجازات العظيمة.
وتعكس القصيدة الطموحات الكبيرة للأجيال القادمة، التي تتسلح بالعلم والعمل لتحقيق مستقبل مشرق للإمارات، مع أهمية صون العادات والتقاليد والاعتزاز بالتراث الوطني.
وتقدم الأغنية مزيجاً فريداً يجمع بين الأصالة المتجذرة في قيم البداوة والتقدم والحداثة المتمثلة في العلم و الحضارة، لتكون انعكاساً لرؤية دولة الإمارات ومسيرتها المتألقة الشبيهة بنجم الثريا التي أنارت لأجدادنا الدروب، وكانت ولا تزال دليلاً وشاهداً على إنجازاتنا وابتكاراتنا.
الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان المخرج الموسيقي والملحن محمد الأحمد وغناء كورال الإمارات.
ويمكن الاستماع إلى الأغنية على تطبيق «سبوتيفاي» و«أنغامي» والتطبيقات الموسيقية ليوتيوب وأبل.
وتقول كلمات الأغنية:.
بحـــب بلادنــا.. وبْحـــــب قـــادتنا تحــــدّينا الزمـــــان بعــــــز وحدتنا
بنينـــــا بــــلاد بالأمجــــــاد تتباهى وشاهِــــــدنا.. على المــريخ رايتنا
لـــنا في كل قـــــمّه بالفخــــر قــمّه لنا بْوجــــه الـمُحــال العــزم والهمّه
بَــــدُو.. لكـــــــن بنينا بعــلْمنا أمّه وتتبــــاهى ابّـــــــداوتنا حـــضارتنا
تعــلّمنا من الماضي وفي الحاضر.. نعلِّـــم كــلّ جـــيلٍ في الزمن حاضر
مَعَ مـــــن قـــــال انا للكايده حاضر نســـــوق ركـــــابنا لامْجـــــاد أمّتنا
يِحـــق لْنا نفــــاخر بالوطـن واسمه نقـــــــول انّ الثّريا شَــابَهَت رسمه
زرعــــنا فْـ كــل أرضٍ للأمل بسمه ووزّعــــــنا عــلى الــــدنيا محـبّـتنا
تكاتَفــــنا.. وشفـــنا الحــلْم يتحقق وكلٍ آمــــــن بقــــــدراته.. وصدَّق
نحـــن أمـــــه بحــــــــبل الله نتوثّق ونتبع بالوفـــــــــــا رؤيـــــة قيادتنا

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال
المصدر: وام
عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
27 نوفمبر 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام اجتماع أممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال
27 نوفمبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
27 نوفمبر 2024
حمد بن عيسى في حديث مع خالد بن محمد بن زايد (وام)
علوم الدار
حمد بن عيسى وخالد بن محمد بن زايد يبحثان التعاون والتنسيق المشترك
27 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال أعمال المنتدى بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد ولطيفة بنت محمد وصقر غباش ومنى المري وكبار المسؤولين (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية
27 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©